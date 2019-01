VIDÉO| Quand Zverev taquine Federer: «Tu peux pas nous laisser gagner, rien qu’une fois?»

La Suisse de Roger Federer a conservé son titre à la Hopman Cup, une compétition de tennis mixte par équipes, ce samedi, à Perth, en Australie. Mais au-delà de la performance sportive, c’est surtout l’intervention d’Alexander Zverev qui a retenu l’attention des internautes.

Dans le double mixte décisif contre l’Allemagne, Belinda Bencic et Roger Federer sont venus à bout d’Angelique Kerber et Alexander Zverev 4-0, 1-4, 4-3 (5/4) en 1 heure et 2 minutes. Il s’agit du quatrième sacre de la Suisse, après 1992, 2001 et 2018.

Mais, outre la performance sportive, c’est surtout l’intervention d’Alexander Zverev (21 ans) qui a fait réagir les internautes.

Après la défaite, ce dernier s’est adressé, non sans humour, à Roger Federer: «Nous tous, les autres joueurs, on en a vraiment assez de vous… Mais que peut-on y faire? C’est surtout toi que je vise, Roger. Tu as quel âge, déjà? 30 et des poussières… Pourquoi? Pourquoi? Tu ne peux pas nous laisser gagner une petite Hopman Cup, rien qu’une seule fois. Rien qu’une fois.»

Le jeune Allemand a ainsi provoqué l’hilarité de l’assemblée... et du principal intéressé.