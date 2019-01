La Coupe d’Asie débute par un match nul entre les Emirats Arabes Unis et Bahreïn

L’équipe nationale des Emirats Arabes Unis et celle de Bahreïn se sont séparées sur la marque de 1-1 au terme du match en ouverture de la 17e Coupe d’Asie des nations, ce samedi au stade Cheik Zayed d’Abou Dhabi, la capitale des Emirats.

Al Rohaimi (79e), pour les Bareïniens, et Khalil (88e sur penalty), pour les Emiriens, ont inscrit les buts.

Cette rencontre comptait pour le groupe A où évoluent aussi l’Inde et la Thaïlande.

Le groupe B réunit l’Australie, tenante du titre, la Syrie, la Palestine et la Jordanie. Le groupe C regroupe la Corée du Sud, la Chine, le Kirghizistan et les Philippines. Le groupe D verra s’opposer l’Iran, l’Irak, le Vietnam et le Yémen. L’Arabie saoudite, le Qatar, le Liban et la Corée du Nord évolueront au sein du groupe E. Le dernier groupe, le F, est composé du Japon, de l’Ouzbékistan, d’Oman et du Turkménistan.

Les deux premiers des six groupes et les quatre meilleurs troisièmes accéderont aux huitièmes de finale. Il s’agit de la première édition de la Coupe d’Asie qui réunit 24 pays au lieu de seize. La finale se jouera le 1er février à Abou Dhabi.