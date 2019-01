Virton dominé de peu par l’Antwerp

En amical, les Virtonais ont été battu (1-0) par l’Antwerp lors de leur stage en Espagne, mais les Verts ont livré une bonne prestation et notamment manqué un penalty.

Tout doucement le stage virtonais touche à sa fin. Les ouailles de David Gevaert reprendront en effet l’avion ce dimanche en fin de journée.

Après six séances d’entraînement, les Virtonais ont eu droit à une joute amicale face à l’Antwerp, pensionaire de divison 1A, ce samedi après-midi. L’occasion pour les Virtonais de se frotter notamment à Van Damme, Arslanagic, Haroun ou encore Mbokani.

Pour ce duel, le mentor virtonais a fait tourner l’ensemble de son noyau. Seuls les trois blessés (Fall, Lazaar, Prud’homme), le dernier venu (Straetman) et deux des quatre gardiens présents en Espagne (Murcia et Reichert) n’ont pas pris part à cette rencontre.

Au cours de celle-ci, les Gaumais n’ont jamais vraiment démérité. Ils s’inclinent sur un score Arsenal. Domiungues prenait à son compte le seul but de ce duel en fin de première mi-temps, alors que Mbokani avait touché la transversale à la fin du premier quart d’heure.

Les Verts ont eu l’occasion de revenir au score, mais Lecomte manquait en penalty avant la mi-temps, en envoyant le cuir sur la transversale.

En seconde période, le score n’évoluait plus et les Virtonais répondaient présents dans les duels face aux Anversois qui ne trouvaient plus la solution. Angiulli pensait avoir rétabli l’égalité à six minutes du terme, mais son but était finalement annulé pour hors-jeu.

Antwerp : Teunckens, Domingues, Jukelrod (46’, Van Damme), Arslanagic (75’, Nostlinger), Hairemans, Lamkel Ze, Haroun, Yatabaré, Rodriguez (46eBernier), Owusu, Mbokani.

Virton : Dupire (46’, Moris), Dramé (46’, François), Fadhloun, M’Bow (46’, Angiulli), Laurienté (46’, Lesquoy), Fabris (77’, Schmit), Schmit (46’, Devresse), Lecomte (46’, Grain), Soumaré (77’, Laurienté), Hery (46’, Cordaro), Joachim (46’, Koré).

Cartes jaunes : Fadhloun, Fabris, Yatabaré, Angiulli.

But : Domingues (36’, 1-0).