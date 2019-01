La droite espagnole choque en souhaitant la mort du Premier ministre

Le Parti Populaire (PP, droite) espagnol a été vivement critiqué ce samedi en Espagne, et a reconnu une «erreur», après avoir posté sur Twitter une vidéo laissant entendre qu’il souhaitait la mort du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez.

Furieux, le gouvernement a indiqué dans un communiqué saisir le procureur pour déterminer si «ce tweet constitue un délit et si c’est le cas, pourvoir l’affaire en justice contre ses auteurs et ceux qui l’ont propagé».

La vidéo, postée la veille de l’Épiphanie – une fête très populaire en Espagne puisque c’est le jour où les enfants reçoivent leurs cadeaux, apportés par les Rois mages et non le Père Noël – est un sketch montrant un homme lisant la liste de vœux de son fils assis sur ses genoux.

«Ma chanteuse préférée était Amy Winehouse, et vous me l’avez enlevée, dit le père. Mon acteur préféré était Robin Williams, et vous me l’avez enlevé. Mon humoriste préféré était Chiquito de la Calzada, et vous me l’avez aussi enlevé. Je vous écris juste une nouvelle lettre pour vous dire que mon Premier ministre préféré est Pedro Sanchez.»

La vidéo a provoqué un tollé. Accusé d’avoir été trop loin en souhaitant la mort du chef de gouvernement socialiste, le parti a dû supprimer son tweet et publier des excuses: «Ce n’était pas dans notre intention d’offenser ou de faire du tort à qui que ce soit. C’était une erreur.»