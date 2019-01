Idrissa Sylla de retour à Zulte-Waregem

Classé 13e de la Pro League avec 20 points, Zulte-Waregem s’active sur le marché des transferts pour renforcer son effectif. Ce samedi, le Essevee a frappé un grand coup au niveau de son secteur offensif en engageant le Guinéen Idrissa Sylla.

L’avant-centre de 28 ans qui arrive gratuitement en provenance de Queens Park Rangers (D2 anglaise) avait déjà évolué à Zulte-Waregem de septembre 2013 à janvier 2015.

Idrissa Sylla s’est engagé pour deux ans et demi avec l’équipe de Francky Dury. En 63 matchs pour le Essevee, il a inscrit 18 buts et convaincu Anderlecht de s’attacher ses services en janvier 2015. Avec les Mauves, il a disputé 43 rencontres pour 10 buts. Transféré en Angleterre un an et demi plus tard, il réussira ses débuts en Championship avec 10 buts à la clé avant de perdre pied et totaliser seulement 3 apparitions cette saison.

L’attaquant guinéen n’était pas le seul joueur pisté par Zulte Waregem. Le milieu de terrain belge de Caen et ancien joueur de Saint-Trond, Stef Peeters devrait signer dans les prochaines heures. Le Sénégalais de Genk Ibrahima Seck est également très proche du club ouest-flandrien.