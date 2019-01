Les vacances d’hiver ont été positives pour le tourisme wallon

Les vacances d’hiver ont été un bon cru pour le tourisme en Wallonie, indique ce samedi le ministre wallon du Tourisme, René Collin.

L’étude menée par l’Observatoire wallon du Tourisme montre que les hébergements ont enregistré un taux d’occupation qui dépasse désormais les 65% pour la période du 22 décembre au 3 janvier, soit plus de 7% par rapport à l’an dernier.

Les attractions touristiques ont également vu leur affluence progresser de près de 20%. Et quelque 80% des acteurs touristiques se disent par ailleurs satisfaits de leur fréquentation.

La province du Luxembourg reste la plus prisée avec un taux d’occupation de 71,2%, suivie par celle de Namur avec 65% (+7%). La plus belle progression est à attribuer au Hainaut (+35,6%) qui se hisse sur le podium avec 64,5%. La province de Liège est en recul (64,9%, -6%), alors que le Brabant wallon ferme toujours la marche avec 41,9% mais progresse de 9,9%.

La province qui a connu la plus grande hausse de fréquentation de ses attractions touristiques est celle de Namur avec une augmentation de pas moins de 68%. Cette croissance est notamment à attribuer au succès des Grottes de Han. Le Brabant wallon, où se tenait notamment un festival de sculptures en chocolat au domaine d’Hélécine, enregistre également une augmentation de 35%.

«Ces statistiques ne tiennent pas compte des nombreuses manifestations ponctuelles qui ont elles aussi connu un succès croissant», souligne le ministre Collin. «Ce regain de forme, nous le devons aussi à la thématique touristique de l’année 2018, la Wallonie insolite, qui a été déclinée de nombreuses manières et a réellement permis de stimuler le tourisme.»

En matière d’hébergement, la clientèle de la Wallonie reste principalement belge (76%, +3%). Les Néerlandais arrivent en deuxième position (14%, -4%), suivis par les Français (5%) et les Allemands (1%). Au niveau des attractions, les clientèles flamande et wallonne représentent, dans les mêmes proportions, 62% de la fréquentation. On trouve ensuite les Néerlandais (13%) et les Français (11%).