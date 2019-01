Le phare de San Fransisco recherche un couple de gardiens pour un salaire de 130 000 dollars

Situé sur une petite île de la baie de San Francisco, un phare transformé en auberge recherche de nouveaux gardiens. Avis aux amateurs de jobs de rêve.

Vous en avez marre du train-train quotidien et vous avez envie de vivre dans un cadre idyllique avec un bon salaire à la clé? Ne cherchez plus, un job de rêve va bientôt se libérer dans la baie de San Francisco.

L’île d’East Brother cherche un couple de gardiens pour s’occuper de son phare, datant du 19e siècle. Sauvé de la démolition, le phare a été restauré et transformé en auberge luxueuse dans les années 80.

Les gardiens actuels du phare vont rendre les clés du phare en mai et un appel aux candidatures a été lancé, comme l’explique le quotidien The Guardian.

Mais si ce job peut sembler idyllique au premier abord, il requiert énormément de travail. Étant donné que les gardiens sont les seuls travailleurs de l’île, ils doivent pouvoir tout faire, que ce soit cuisiner des repas gastronomiques, se charger de la maintenance et du nettoyage, s’occuper des invités ou encore piloter l’unique bateau de l’île.

Le couple sélectionné sera nourri et logé sur l’île et recevra un salaire de 130 000 dollars par an, soit 114 377 euros.