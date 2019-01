Gullegem, la 100e victoire de Mathieu van der Poel

En s’adjugeant le rendez-vous de Gullegem ce samedi, le Néerlandais Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté la 100e victoire de sa carrière en cyclo-cross.

Mathieu van der Poel, 23 ans, s’adjuge aussi un 22e succès cette saison, en 24 courses, le deuxième de l’année 2019 après sa domination à Baal le 1er janvier. Il l’a emporté samedi devant Gianni Vermeersch, 2e, et son frère, David van der Poel, 3e.

«Cela fait vraiment plaisir d’arriver à 100 chez les pros et ce à 23 ans, s’est réjoui Mathieu van der Poel. L’ambiance ici était très relax et très agréable. Un décor idéal pour aller chercher cette centième victoire. Je n’ai pas pour habitude de compter et ce fut encore le cas aujourd’hui. J’essaye toujours de donner le maximum.»

Cette épreuve, classée en catégorie B encore l’an dernier, ne fait partie d’aucun des challenges de régularité de la saison. Wout van Aert et Toon Aerts, notamment, avaient fait l’impasse sur Gullegem.

Ce dimanche aura lieu le cyclo-cross de Bruxelles, 7e et avant-denière épreuve du Trophée AP Assurances, sur un nouveau parcours, entre les auditoires et les espaces verts de la VUB et de l’ULB. Ce qui lui vaut le nom de Brussels Universities Cyclocross.

«J’irai à Bruxelles avec confiance, ajoute encore Mathieu van der Poel. L’objectif aujourd’hui était d’en garder un peu pour dimanche, mais j’ai quand même du m’employer pour lâcher définitivement Gianni Vermeersch (2e).»

Wout van Aert et Toon Aerts seront bien de la partie en terre bruxelloise, de même que Lars Boom. Le Néerlandais effectue sa rentrée après près de deux ans d’absence dans les labourés.