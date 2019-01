Critiqué pour avoir mangé une entrecôte dorée à 1 200 euros, Ribéry contre-attaque violemment

Au cœur d’une polémique pour avoir mangé une entrecôte recouverte d’or, Franck Ribéry a tenu à répondre à ses détracteurs sur les réseaux sociaux. Et le footballeur français n’y est pas allé de main morte, fustigeant les «envieux et les rageux».

Comme des nombreuses stars du football avant lui, Franck Ribéry a profité de ses vacances à Dubaï pour se rendre chez le célèbre restaurateur turc Nusret Gökçe, surnommé «Salt Bae», pour y déguster des pièces de viande.

Et le joueur du Bayern s’est permis une sacrée folie culinaire puisqu’il a commandé une entrecôte recouverte de feuilles d’or. Pour une telle pièce de bœuf, le quotidien allemand Bild a estimé qu’il fallait compter environ 1 250 euros, dont 1 000 euros rien que pour l’or.

La vidéo, publiée sur le compte Instagram de Ribéry, a fait le buzz auprès des internautes mais a également suscité la polémique. La journaliste française Audrey Pulvar a notamment critiqué le footballeur en lui demandant de plutôt dépenser sa fortune dans des œuvres caritatives.

Monsieur @FranckRibery si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, il reste plein de causes à financer et soutenir,dans le monde entier. https://t.co/dPQKXNOGWt — Audrey PULVAR (@AudreyPulvar) 4 janvier 2019

Le sang de Ribéry n’a fait qu’un tour et le joueur a sèchement répondu à ceux qui s’en sont pris à lui, à commencer par «les envieux, les rageux», pour qui il a des mots pour le moins… fleuris. «Pour 2019, remettons les points sur les i et les barres sur les t. Commençons par les envieux, les rageux, nés sûrement d’une capote trouée: n*quez vos mères, vos grands-mères et même votre arbre généalogique. Je ne vous dois rien, ma réussite c’est avant tout grâce à Dieu, à moi et mes proches qui ont cru en moi. Pour les autres, vous n’étiez que des cailloux dans mes chaussettes!»

Ribéry a poursuivi sa tirade en s’en prenant aux «pseudo-journalistes qui ont toujours été dans la critique négative» et en se demandant pourquoi les médias préféraient parler de ce genre de chose au lieu des dons qu’il effectue envers des associations. «Non, vous préférez parler des vacances que je passe en famille, vous scrutez mes faits et gestes, ce que je mange etc! Oh oui pour ce genre de futilités vous êtes présents!»