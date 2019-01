VIDÉO | Un voleur pris en flagrant délit devant… un poste de police

Un voleur pas très malin a eu la mauvaise idée de voler un vélo juste devant un poste de police américain.

On tient déjà le voleur le plus stupide de l’année, et il est américain. Dans une vidéo publiée par la police de Gladstone (Oregon), on peut y voir un homme cagoulé tentant de s’emparer d’un vélo garé juste devant le poste de police de la ville.

Pas de bol pour le voleur, des caméras de sécurité ont filmé la scène et un policier l’a aperçu en train de commettre son méfait. L’agent est sorti du commissariat et a pointé un Taser sur l’homme avant de l’arrêter.

Sidérés par cette tentative de vol maladroite, les policiers de Gladstone ont publié la vidéo de surveillance sur Facebook. «Un suspect arrêté pour avoir tenté de voler un vélo… devant un poste de police!!!!»