VIDÉO | Un enfant submergé par l’émotion après une visite de Messi et Suarez à l’hôpital

En visite dans des hôpitaux de Barcelone, Lionel Messi et Luis Suarez ont redonné le sourire aux enfants malades, à l’exception de l’un d’entre eux qui a fondu en larmes au moment de rencontrer ses idoles.

Comme le veut la tradition à chaque début d’année, les joueurs du FC Barcelone se sont rendus dans les différents hôpitaux de la ville pour remonter le moral d’enfants malades.

L’un des hôpitaux barcelonais a eu la chance d’accueillir Lionel Messi et Luis Suarez. Les deux stars du Barça ont posé pour des photos et signé des autographes, pour le plus grand bonheur des bambins.

Mais c’en était trop pour un jeune fan qui a craqué au moment de rencontrer ses idoles. Submergé par l’émotion, le garçon a rapidement été consolé par «La Pulga» avant de recevoir un ballon dédicacé par les deux joueurs.

When you meet your heroes 😍 pic.twitter.com/ASapviqyDL — FC Barcelona (@FCBarcelona) 4 janvier 2019

De belles images dont on ne se lasse pas!