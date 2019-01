VIDÉO | Il demande en mariage sa compagne hôtesse de l’air en plein vol

En plein vol, un jeune italien a demandé la main de sa compagne hôtesse de l’air. La vidéo de la demande en mariage grandiose du couple est devenue virale.

C’est ce qui s’appelle être au septième ciel! Alors que son avion réalisait un vol entre Rome et Dubaï, une hôtesse de l’air d’Emirates Airlines a été surprise par son compagnon qui l’a demandée en mariage avec la complicité des passagers et du personnel, à plus de 10 000 mètres d’altitude.

Dans une vidéo publiée par la compagnie aérienne émiratie, on peut voir Stefano disséminer des décorations en forme de cœur et distribuer des masques avec son visage à tous les passagers en l’absence de sa compagne Vittoria.

Un peu plus tard, la jeune femme pénètre dans la cabine et est accueillie par un passager lui remettant une rose. Déconcertée dans un premier temps, elle est ensuite prise par l’émotion quand elle se rend compte que son compagnon l’attend au fond de l’allée avec une bague.

La jeune femme a répondu «oui» sous les applaudissements des passagers, qui n’oublieront pas ce vol de sitôt.