Hopman Cup: Federer domine Zverev et donne l’avantage à la Suisse

Roger Federer a donné l’avantage à la Suisse en finale de la Hopman Cup, compétition mixte par équipes, samedi, à Perth (Australie). Federer, troisième joueur mondial, a dominé Alexander Zverev (ATP 4) 6-4, 6-2 en 1 heure et 10 minutes.

En cas de victoire de Belinda Bencic (WTA 54) sur Angelique Kerber (WTA 2) dans le simple dames, la Suisse conservera son titre. Une victoire de Kerber rendra le double mixte décisif.

Cette finale est le remake de celle de 2018. L’an dernier, Federer et Bencic avaient battu Zverev et Kerber 2 victoires à 1. Federer et Kerber s’étaient imposés en simple. Le double mixte avait tourné à l’avantage des Suisses.