Une ancienne candidate de Secret Story dévoile les coulisses peu reluisantes de l’émission

Candidats désorientés et mis sous pression, hygiène désastreuse, privations et magouilles: Morgane Enselme a décidé de tout balancer sur l’envers du décor de l’émission de téléréalité “Secret Story”.

Secret Story est l’un des programmes de téléréalité phares chez nos voisins français. Isolés du monde extérieur dans ce qui s’appelle la «Maison des Secrets», les participants doivent cohabiter ensemble sous le regard des caméras durant plusieurs semaines. Leur but est de protéger leur secret et de découvrir celui des autres.

Alors que sa clause de confidentialité est arrivée à son terme 7 ans après sa participation à l’émission, Morgane Enselme en a profité pour dévoiler les secrets les plus inavouables de la production sur sa chaîne YouTube.

Lors de sa participation en 2011, la jeune femme avait pour secret «Mon père s’appelle Brigitte». Démarchée par la production, Morgane avait accepté, après plusieurs refus, de participer à l’émission. Elle pensait que cela lui permettrait de bénéficier d’une plateforme pour parler du troisième genre.

Si la production se montre avenante avant le début de l’émission, c’est terminé une fois les candidats enfermés dans la «Maison des Secrets». Pour envenimer les relations entre candidats et ainsi obtenir plus d’images chocs, la production brouille les repères des candidats en leur empêchant de connaître l’heure ou en faisant exprès de ne pas donner de cigarettes aux fumeurs.

Livres, films, téléphones, jeux de société, les candidats sont privés de tout loisir. «En gros, rien qui puisse permettre de nous évader psychologiquement, parce qu’ils veulent qu’on soit tout le temps sous pression», explique-t-elle.

La participante à la saison 5 dénonce aussi les conditions d’hygiène déplorables dans lesquelles les candidats sont forcés de vivre. Ne bénéficiant que de 30 minutes d’eau chaude par jour pour 18 personnes, certains sont contraints de se laver dans la piscine. «On n’a pas non plus d’aspirateur parce qu’ils ont peur de louper le bruit de nos micros pendant une minute», précise-t-elle. Résultat, les maladies sont courantes. «Au bout d’un mois, j’avais des plaques sur le corps à cause de l’humidité et de la crasse. J’avais aussi des crises d’éternuement parce qu’on avait pris les antihistaminiques de ma valise.»

Payés 493 euros brut par semaine, les candidats doivent participer à des missions pour gagner de l’argent supplémentaire. Et là aussi, les magouilles de la production sont légion. «Il y a des missions qu’on nous donne comme faire semblant d’être amoureux de quelqu’un, provoquer une dispute, draguer quelqu’un en couple et après c’est diffusé comme si ça venait de nous.»

Malgré ces révélations, Morgane Anselme a tourné la page et ne regrette pas d’avoir participé à l’émission. «On s’attache aux autres candidats qui deviennent comme notre famille. On vit aussi des moments de pur bonheur qu’on oubliera jamais.»