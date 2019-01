Britney Spears annonce une pause dans sa carrière pour s’occuper de son père malade

La chanteuse de pop Britney Spears a décidé d’annuler la résidence qu’elle devait donner à Las Vegas pour s’occuper de son père malade, mettant ainsi sa carrière entre parenthèses, a-t-elle annoncé vendredi.

La star de la pop des années 1990 et 2000, qui a marqué la jeunesse de toute une génération, devait commencer en février une série de concerts dans un casino de Las Vegas dans le cadre de sa tournée «Domination».

However, it’s important to always put your family first… and that’s the decision I had to make. A couple of months ago, my father was hospitalized and almost died. We’re all so grateful that he came out of it alive, but he still has a long road ahead of him.