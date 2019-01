Maggie De Block conteste les chiffres «erronés» d’une députée N-VA sur les soins dentaires

Après les dentistes francophones, le cabinet de la ministre de la Santé, Maggie De Block, a contesté vendredi les chiffres de fréquentation d’un dentiste pour les enfants donnés par la députée Yoleen Van Camp (N-VA), assurant qu’en moyenne plus de 60% des enfants (de cinq à 17 ans) se rendent chez un dentiste chaque année.

La députée nationaliste a affirmé vendredi matin sur les ondes de la VRT, avec des arrières pensées communautaires, que trop d’enfants font examiner leurs dents chaque année chez le dentiste, citant des chiffres d’à peine 25% en Flandre, 16% en Wallonie et 11% à Bruxelles – alors que les soins dentaires sont gratuits jusqu’au 18e anniversaire.

Pointant du doigt les Bruxellois et les Wallons, elle a, dans la foulée, plaidé pour une défédéralisation des soins de santé.

Ce qui a valu à Mme Van Camp une mise au point de la Société de médecine dentaire (SMD), l’association dentaire belge francophone, qui a qualifié ces chiffres d’«erronés».

Selon la SMD, les chiffres officiels issus de l’Agence InterMutualiste (AIM) montrent que les proportions sont bien plus élevées.

Or les chiffres les plus récents de l’AIM, qui remontent à 2016 et sont publiés sur son site internet (http://atlas.aim-ima.be/base-de-donnees), sont les suivants: 70,5% en Région flamande, 61,6% en Région wallonne et 58,5% en région Bruxelles-Capitale. Il s’agit des pourcentages d’enfants de 5 à 14 ans qui ont eu au moins deux contacts avec le dentiste sur une période de trois années civiles consécutives.

Ces dernières années, on constate une nette évolution à la hausse dans les trois Régions, a souligné la SMD.

Les tweets de Yoleen Van Camp publiés vendredi, dans lesquelles elle défend une nouvelle réforme de l’État en matière de soins de santé, montrent que la députée «est entrée en campagne électorale et va faire de la scission de la sécurité sociale une de ses revendications électorales. Et flatte une certaine opinion publique flamande en laissant croire que cette scission sera génératrice d’économies. Ce point également n’est pas fondé, puisqu’il n’apparaît dans aucun chiffre de l’Inami que les dépenses en santé dentaire seraient plus importantes dans la partie francophone du pays. Que du contraire», a ajouté l’association.

In #deochtend op @radio1be , @Qmusic_BE en @joe_be over #tandzorg en #keizersnede - 3/4de van kinderen gaat niet jaarlijks op controle bij tandarts. In Brussel en Wallonië nog een pak meer. Tijd om gezondheidszorg op deelstaatniveau te organiseren @de_NVA https://t.co/cqDuaxT9cZ — Yoleen Van Camp (@YoleenVanCamp) 4 janvier 2019

Elle a été rejointe par Mme De Block (Open Vld), dont le cabinet a également contesté les chiffres de la députée nationaliste.

Selon le cabinet de la ministre de la Santé, les chiffres cités par Mme Van Camp ne concernent que les jeunes qui se sont présentés durant cinq ans sans interruption chez un dentiste. Ceux qui «loupent» une consultation annuelle ne sont pas comptés.

Mais les statistiques annuelles – celles de l’AIM – sont bien différentes et montrent une hausse de la fréquentation des cabinets dentaires par les jeunes depuis 2012, tant en Wallonie qu’en Flandre et à Bruxelles, a-t-on ajouté de même source.