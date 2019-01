Chaos causé par la neige en Autriche: Touring conseille aux Belges de partir immédiatement

D’importantes chutes de neige s’abattent sur l’Autriche, où la situation n’est pas près de s’améliorer. Touring conseille donc aux vacanciers de rentrer le plus vite possible en Belgique.

Alors que les vacances de Noël touchent à leur fin, c’est l’heure pour de nombreux amateurs de glisse de rentrer au bercail. Pour ceux qui ont choisi l’Autriche comme destination, ce sera toutefois plus compliqué.

En effet, le pays fait face à d’importantes chutes de neige. Et ce n’est pas près de s’arrêter puisque des chutes de neige d’un mètre et demi sont attendues dans plusieurs régions d’Autriche durant les trois prochains jours. De grosses quantités de neige sont également attendues dans l’est de la Suisse et au sud de l’Allemagne. Par contre, la France semble épargnée à l’heure actuelle.

En raison de ces conditions météorologiques dantesques, Touring conseille aux amateurs de sports d’hiver censés rentrer d’Autriche de partir aujourd’huisi possible et de vérifier, à l’avance, quelles routes sont praticables via les infos locales.

Pour ceux qui ne peuvent pas écourter leur séjour, de gros ralentissements sont à prévoir sur les routes autrichiennes. Touring recommande donc également à ces voyageurs de préparer nourriture, boissons et couvertures en suffisance.