David Goffin, vainqueur en double à Doha: «Gagner avec un pote, c’est encore mieux!»

«C’est un peu un rêve qui se réalise», a-t-il souri après la remise des trophées. David Goffin a signé une grande première vendredi au tournoi ATP 250 sur surface dure de Doha, doté de 1 313 215 dollars.

Le Liégeois, 28 ans, y a en effet remporté le tout premier titre en double de sa carrière. Associé à son ami français Pierre-Hugues Herbert, N.12 mondial de la discipline, il a battu en finale les Néerlandais Robin Haase et Matwe Middelkoop 5-7, 6-4 et 10/4 au super tie-break.

«Ce fut une superbe expérience. En plus, gagner avec un pote, c’est encore mieux!», a-t-il confié à Belga après sa victoire. «Je remercie Pierre-Hugues. Il m’a aidé à bien me positionner, à faire de bons schémas et nous avons joué de mieux en mieux. On a fait une belle semaine. C’était très agréable. J’ai pris beaucoup de plaisir et passé du temps sur le court, à sauver des balles de break, servir pour le set, jouer des points importants. Cela fait toujours du bien et cela me donne un peu plus de confiance avant de partir à Melbourne.»

L’Australian Open, qui commence le 14 janvier, sera en effet le prochain rendez-vous de David Goffin. Battu au premier tour en simple au Qatar par le Lituanien Ricardas Berankis (ATP 117), on imagine qu’il sera revanchard.

«J’ai hésité à un moment donné à ajouter un deuxième tournoi la semaine prochaine, histoire d’avoir un peu plus de matches en simple, mais vu que cela s’est bien passé en double, je vais rester sur le programme initial», poursuivit-il. «Je vais essayer de bien m’entraîner à Melbourne, de bien me soigner et de bien me concentrer sur ce que j’ai à faire en simple pour être prêt. Et une fois sur le terrain, donner le maximum», conclut-il.