Novak Djokovic battu en demi-finale par l’Espagnol Roberto Bautista Agut à Doha

Le Serbe Novak Djokoivc a été battu vendredi en demi-finale du tournoi de tennis ATP 250 de Doha, vendredi soir au Qatar.

Le N.1 mondial a été sorti par l’Espagnol Roberto Bautista Agut, 24e mondial, en trois sets 3-6, 7-6 (8/6) et 6-4 dans ce tournoi sur surface dure doté de 1 313 215 dollars.

Robertooo 😲@BautistaAgut shocks No.1 Djokovic 3-6 7-6(6) 6-4 to advance to the Doha final!#QatarTennis pic.twitter.com/TQdmOfW3eQ