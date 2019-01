Censée la moquer, une vidéo sur la benjamine du Congrès américain produit l’effet contraire

Certains pensaient qu’une vieille vidéo montrant la fougueuse nouvelle benjamine du Congrès américain, la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, en train de danser nuirait à son image. Raté, jubilent ses soutiens.

Car les images, devenues virales, n’ont pas entamé la popularité de la jeune femme de 29 ans, bien au contraire semble-t-il.

Dans cette vidéo non datée, une (encore plus) jeune Alexandria Ocasio-Cortez, lycéenne ou étudiante à l’époque, rejoue la scène de danse d’un film culte des années 1980, «The Breakfast Club», dans lequel cinq élèves que tout sépare vont se découvrir des points communs lorsqu’ils sont placés en retenue ensemble.

This made my day. I just LOVE Alexandria Ocasio-Cortez!!!!! @AOC Rocks.pic.twitter.com/6hB7cBf6Oe