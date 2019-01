450 euros pour accompagner Jan Vertonghen à Tottenham, «mais rien en Belgique»

Contrairement à ce qui se passe dans certains clubs de Premier League, les clubs belges ne demandent rien aux parents dont les enfants souhaitent accompagner les joueurs à leur entrée sur le terrain.

Plus ou moins 800 euros! Tel est le prix demandé par le club d’Everton pour permettre à ses jeunes supporters d’accompagner les Toffees sur le terrain, avant le coup d’envoi des matches.

Selon une enquête publiée par la BBC, le club de Liverpool proposerait ainsi le plus cher des packages destinés aux jeunes supporters anglais. Des packages comprenant donc l’accompagnement des joueurs sur le terrain mais aussi, dans la plupart des cas, un équipement complet de l’équipe, des billets pour le match, des photos et des autographes.

Juste derrière Everton, dont le prix de chaque package est reversé à des œuvres caritatives, ce sont les clubs de West Ham (plus ou moins 775 euros), Leicester (près de 665 euros) et Tottenham (450 euros) qui imposent les montants les plus chers pour ce genre d’expérience.

Même en D2 anglaise, quelques clubs pratiquent des tarifs tout aussi exorbitants. Exemple avec Swansea, au pays de Galles, qui demande 530 euros pour un package similaire (une entrée sur le terrain accompagnée d’un joueur, quatre billets, un repas et un concours de penalties à la mi-temps).

À l’inverse, selon la BBC, la majorité des grands clubs de la Premier League (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City et Manchester United) permet gratuitement aux enfants de réaliser leur rêve. Comme en Belgique.