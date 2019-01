Le débrief du jour: Fin de cavale | Virulente opposition à Trump | Fortunes diverses pour le tennis belge

Une fin de cavale, une virulente opposition à Trump, des fortunes diverses pour les tennismen belges, un "gilet jaune" qui risque gros et une collision de trains à Monceau-sur-Sambre: voici ce qui a fait, en partie, l'actu de ce vendredi 4 janvier.

1

Fin de cavale pour l'évadé de la prison de Namur

Christian Lefevre, qui s’était évadé de la prison de Namur, le mardi 1er janvier, a été intercepté ce vendredi après-midi dans les environs de Namur, a confirmé Charlotte Fosseur, procureur de division au parquet de Namur.

+ Plus d'infos ici

2

Une nouvelle élue démocrate promet de destituer Trump

Dès son accession jeudi au Congrès américain, une des nouvelles représentantes démocrates a promis de destituer le président Donald Trump dans une virulente attaque frontale: «Nous allons destituer ce fils de p***!», a ainsi lancé Rashida Tlaib à ses partisans dans une vidéo filmée lors d’une soirée de célébration, quelques heures seulement après sa prestation de serment jeudi à la Chambre des représentants.

+ Plus d’infos ici (+ vidéo)

3

Goffin rit, Darcis pleure

David Goffin et Pierre-Hugues Herbert ont remporté la finale du double à Doha en venant à bout de la paire Haase/Middelkoop au terme du super tie-break (5-7, 6-4, 10-4).

De son côté, le beau parcours de Steve Darcis, 34 ans, au tournoi de tennis de Pune, une épreuve ATP sur surface dure dotée de 527 880 dollars, s’est arrêté au stade des demi-finales vendredi en Inde.

+ Plus d'infos sur le titre de David Goffin et Pierre-Hugues Herbert ici

+ Plus d'infos sur la défaite de Steve Darcis en demi-finale à Pune ici

4

Un an de prison requis contre un «gilet jaune»

Le parquet de Bruxelles a requis ce vendredi matin une peine d’un an d’emprisonnement ou une peine de travail à l’encontre de T.V, un jeune homme de 25 ans qui avait jeté des pierres en direction de la police lors de la première grande manifestation des «gilets jaunes» dans la capitale le 30 novembre dernier. L’individu avait fait l’objet d’une arrestation administrative et une photo de lui avait été prise. Il avait de cette façon pu être identifié sur des images de vidéosurveillance du rassemblement et avait avoué les faits.

+ Plus d'infos ici

5

Un wagon transportant des produits chimiques se couche sur le flanc

Pour une raison que l’enquête devra déterminer, deux trains, sans voyageur, sont entrés en collision lors d’une manœuvre, vers 4h ce matin, à la gare de triage de Monceau-sur-Sambre. Conséquence, l’un des wagons qui transportait des produits chimiques, inflammables et volatiles, s’est couché sur les rails.

+ Plus d'infos ici (+ photos)