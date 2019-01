VIDÉO | Une nouvelle élue démocrate insulte Trump et promet de le destituer

Dès son accession jeudi au Congrès américain, une des nouvelles représentantes démocrates a promis de destituer le président Donald Trump dans une virulente attaque frontale.

«Nous allons destituer ce fils de pute!», lance Rashida Tlaib à ses partisans dans une vidéo filmée lors d’une soirée de célébration, quelques heures seulement après sa prestation de serment jeudi à la Chambre des représentants. La séquence a été largement relayée sur les réseaux sociaux.

Rashida Tlaib on Trump: "We're going to impeach the Motherf***er" https://t.co/cCyKN4mzYk pic.twitter.com/hoFUOsxuQp