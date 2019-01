Les 5 séries Netflix du moment

Dans les années 80, deux dossiers criminels défraient la chronique dans la ville d’Ada, dans l’état de l’Oklahoma. Condamnés en 1988 pour le meurtre de Debbie Carter, Ron Williamson et Dennis Fritz sont innocentés et libérés douze ans plus tard grâce à des analyses ADN. Quid de Tommy Ward et Karl Fontenot? Les deux prisonniers affirment que la police les a forcés à avouer le kidnapping et le meurtre de Denice Haraway.