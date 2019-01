Le Standard prépare 2019 à Marbella, sans Luchkevych

Le Standard est arrivé sur la Costa del Sol pour son stage de huit jours. Premier entraînement ce vendredi après-midi.

Comme prévu, les Rouches sont arrivés à Marbella, cet après-midi. La délégation liégeoise s’est envolée de Zaventem à 9 h 40 pour atterrir à Malaga sur le coup de midi. Sur la Costa del Sol, où le thermomètre avoisine les 16 degrés, les Standardmen prépareront la deuxième partie de la saison jusqu’à samedi prochain, avec notamment deux amicaux au programme. Le premier entraînement (léger) est prévu ce vendredi après-midi.

Les jeunes Patoulidis, Balikwisha et Joachim Carcela, le cousin de Mehdi, accompagnent le groupe pro habituel, amputé de Pocognoli et Oulare, blessés et qui sont restés en Belgique. Vingt-cinq joueurs sont donc du stage.

Le voyage s’est fait sans Valeryi Luchkevych, puisqu’il est prêté jusqu’à la fin de la saison au FC Oleksandriya, en D1 ukrainienne. Arrivé en janvier 2017 à Sclessin, le latéral droit ukrainien de 22 ans n’a disputé que 25 matchs en deux ans. Il est prêté sans option d’achat.

Le groupe rouche: Memo Ochoa, Jean-François Gillet, Arnaud Bodart, Réginal Goreux, Zinho Vanheusden, Konstantinos Laifis, Christian Luyindama, Milos Kosanovic, Pedro Luis Cavanda, Collins Fai, Senna Miangue, Uche Agbo, Merveille Bokadi, Razvan Marin, Gojko Cimirot, Samuel Bastien, Evangelos Patoulidis, Mehdi Carcela, Paul-José Mpoku, Maxime Lestienne, Moussa Djenepo, William Balikwisha, Joachim Carcela, Renaud Emond, Orlando Sa