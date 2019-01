Fin du beau parcours de Steve Darcis, battu par Karlovic en demies à Pune

Le beau parcours de Steve Darcis, 34 ans, au tournoi de tennis de Pune, une épreuve ATP sur surface dure dotée de 527 880 dollars, s’est arrêté au stade des demi-finales vendredi en Inde.

Le Liégeois, de retour de blessure après plus d’un an d’absence, a en effet été battu 7-6 (7/3), 4-6, 6-3, par le vétéran croate Ivo Karlovic (ATP 100), 39 ans. La rencontre a duré 1 heure et 55 minutes.

*Still* doing his thing...



39 y/o @ivokarlovic becomes the oldest ATP finalist since Ken Rosewall in 1977 🤯 pic.twitter.com/8Gjo7rALuS