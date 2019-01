David Goffin s’offre un premier titre en double avec le français Pierre-Hugues Herbert

David Goffin et Pierre-Hugues Herbert ont remporté la finale du double à Doha en venant à bout de la paire Haase/Middelkoop au terme du super tie-break (5-7, 6-4, 10-4).

La rencontre disputée sur le court central a duré 1 h 23. La paire belgo-française succède au duo austro-croate Oliver Marach-Mate Pavic, au palmarès de l’épreuve.

The first champions of the year! 🏆@p2hugz and @David__Goffin take home the #QatarTennis doubles title, defeating Haase/Middelkoop 5-7 6-4 10-4. pic.twitter.com/RtthT1dsOC — Tennis TV (@TennisTV) 4 janvier 2019

Goffin et Herbert se sont en effet imposés 5-7, 6-4, 10-4, face aux spécialistes néerlandais de la discipline Robin Haase et Matwe Middelkoop, vainqueurs ensemble de trois tournois en 2018, à Pune, Sofia et Umag.

C’était la première fois de sa carrière que Goffin, 28 ans, 354e joueur mondial, accédait à la finale de l’épreuve de double d’un tournoi ATP.

Herbert, douzième mondial en double, avait lui déjà treize titres à son actif, dont trois Grand Chelems (l’US Open en 2015, Wimbledon en 2016, et Roland-Garros en 2018, chaque fois avec son compatriote Nicolas Mahut).

Jeudi en demi-finale, Goffin et Herbert avaient écarté de leur chemin, 6-1, 3-6 et 15/13, les frères Djokovic, Novak, premier mondial en simple, et Marko, 607e mondial en double.

En simple Goffin, 12e joueur mondial, avait été battu 3-6, 6-4, 7-6 (7/4) mardi par le Lituanien Ricardas Berankis, 117e mondial, pour sa rentrée en compétition après trois mois d’absence.