L'Excel en stage sans Pierrot et Olinga

Entre ce samedi 5 janvier et le samedi 12 janvier, les Mouscronnois prépareront la seconde partie de saison au même endroit que l'an dernier : à Chiclana de la Frontera, près de Cadix. 24 joueurs seront du voyage.

C'est avec un groupe de 24 joueurs que Bernd Storck et son staff de l'Excel embarqueront ce samedi matin à destination de l'Espagne pour y passer une semaine de stage hivernal. Seront présents : Butez, Werner, Libertiaux, Vojvoda, Gkalitsios, Dussenne, Godeau, Boya, Diedhiou, Gulan, Van Durmen, Mohamed, Bakic, Benson, Leye, Mbombo, Kuzmanovic ainsi que Amallah et Sadiku qui rentrent de blessure. Annoncé indésirable, Nathan de Medina est finalement conservé et en sera donc aussi.

Quatre éléments issus des U21 découvriront aussi l'ambiance d'un stage, à savoir Chibani, Palmieri, Dione et Kalonji.

Pas de trace par contre dans la délégation hurlue annoncée de Pierrot et Olinga qui resteront à Mouscron pour soigner leurs blessures. Une déchirure au quadriceps pour le premier et un souci au genou pour le second.

Le directeur sportif Jürgen Röber sera au contact du groupe durant toute la semaine dans la banlieue de Cadix. Le directeur général Paul Allaerts passera lui deux jours sur place (mardi et mercredi). Aucune recrue ne devrait par contre arriver dans la première partie du stage.

Le dernier de Bundesliga

A noter aussi que l'Excel disputera finalement bien un match amical sur le sol espagnol. Les hommes de Bernd Storck défieront ainsi Nuremberg, l'actuel dernier de la Bundesliga. La partie aura lieu vendredi, juste avant le retour en Belgique prévu le lendemain.