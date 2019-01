Décès sur la voie publique à Evere: la piste criminelle est écartée

Un corps a été retrouvé sur la voie publique à Evere le 31 décembre. Si le décès semblait suspect au début, la piste criminelle a été écartée.

Aucune intervention de tiers n’a pu être relevée lors de l’autopsie réalisée sur le corps d’un homme d’environ 40 ans retrouvé lundi en début de matinée sur la voie publique, avenue Cicéron à Evere, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles. La piste criminelle est en conséquence écartée. Une analyse toxicologique doit encore être réalisée.

Le corps a été découvert près d’un bosquet. Le laboratoire de la police fédérale et un légiste ont été requis sur les lieux. Une autopsie a été demandée. Une enquête de voisinage ainsi que l’analyse des caméras de surveillance ont également été sollicitées.

Si le décès a été initialement considéré comme suspect, aucune hypothèse n’était alors formellement écartée.

«A partir du moment où il y a un décès sur la voie publique, le parquet est toujours avisé, quelle qu’en soit la cause», explique son porte-parole Denis Goeman.

«Comme le médecin du SMUR n’a pas pu déterminer l’origine du décès, on prend toutes les précautions en demandant au laboratoire et au médecin légiste d’intervenir pour avoir de plus grandes certitudes quant à l’origine du décès.»