Le challenge des yeux bandés: Netflix s’inquiète de l’impact de son film

Le film Bird Box inspire un dangereux challenge à des Internautes qui se bandent les yeux avant de se filmer dans leur quotidien.

Visionné par 45 millions de comptes entre le 21 et le 28 décembre 2018, le film Bird Box rencontre un succès vertigineux sur Netflix.

Dans la veine de Sans un bruit (A Quiet Place), succès surprise de 2018 dans les salles, ce long-métrage exclusivement disponible sur le service de streaming imagine un monde apocalyptique peuplé d’inquiétantes créatures.

Dans Sans un bruit, les monstres réagissent au moindre son, forçant les héros à se taire et à se déplacer le plus discrètement possible.

Dans Bird Box, regarder droit dans les yeux ces entités maléfiques vous fait sombrer dans la folie, vous pousse au suicide.

C’est dans les ruines de ce monde en lambeaux qu’une maman incarnée par Sandra Bullock prend la plus difficile des décisions.

Malorie embarque ses deux enfants dans une escapade aussi dangereuse que surréaliste. Les yeux irrémédiablement bandés, la mère, sa fille et son fils tentent de traverser une forêt dense et une rivière déchaînée. Objectif: rejoindre une communauté structurée pour se protéger des menaces.

+ Ci-dessous, la bande-annonce du film Bird Box:

Adapté du roman Bird Box de Josh Malerman, le film réalisé par Susanne Bier laisse une large place aux scènes spectaculaires. Aveuglés par leurs bandeaux, les trois protagonistes affrontent mille et un dangers.

Il n’en fallait pas plus pour que des Internautes s’emparent du cœur de l’intrigue pour en faire un challenge potentiellement dangereux.

Principe: se bander les yeux comme les héros de Bird Box et se filmer plusieurs heures dans son quotidien soudainement lardé d’obstacles et de difficultés nouvelles.

La YouTubeuse américaine Morgan Adams s’est ainsi lancée dans un Bird Box Challenge long de 24 heures:

Le Bird Box Challenge se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

Il met à l’occasion des enfants, comme dans l’exemple ci-dessous:

Évidemment, le challenge n’est pas exempt de dangers. À force de se balader les yeux bandés, le risque est grand de se trébucher, de tomber ou de percuter un obstacle.

Le 2 janvier 2019, le compte Twitter officiel de Netflix US a d’ailleurs lancé un avertissement à ce sujet:

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.