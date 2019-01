Manchester City-Liverpool: petite polémique et gros buzz autour de la faute de Vincent Kompany sur Mo Salah

Jürgen Klopp, le manager de Liverpool battu pour la première fois en Premier League cette saison, estime que Vincent Kompany aurait dû être exclu après une faute sur Mohamed Salah, ce jeudi, lors du choc au sommet de la 21e journée.

+ VIDÉO | Comment quelques millimètres relancent la Premier League

«J’aime vraiment Vincent Kompany, mais comment, sur terre, peut-on ne pas lui donner de carton rouge? Il est le dernier défenseur et a fait faute. S’il avait davantage touché Mo, il serait out pour la saison», a tonné le manager des Reds.

Vincent Kompany ne partage pas du tout le point de vue de l’entraîneur de Liverpool: «Je pense qu’il y avait un gros défi, n’est-ce pas? J’ai pris le ballon, un peu du gars mais ce n’était pas méchant. Je n’ai pas essayé de le blesser. C’était cela ou le laisser-aller au but!»

«Mauviette»

Toutefois, si la faute de Vincent Kompany n’a été sanctionnée que d’un carton jaune, c’est bien la réaction du Diable rouge qui a fait réagir les internautes.

En lien d’une vidéo massivement partagée sur les réseaux sociaux, les (télé)spectateurs du match ont ainsi retenu que l’ancien Anderlechtois avait traité Mo Salah de «Pussy» (ou «Mauviette», en français) alors que l’Egyptien se tordait de douleur au sol.

Kompany walking past Salah and calling him a pussy is one of the highlights of the season. pic.twitter.com/j1t59vw6bF