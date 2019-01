VIDÉO | Comment quelques millimètres relancent la Premier League

Et si la Premier League était relancée par quelques millimètres seulement? C’est en tout cas ce que pensent de nombreux supporters, ce vendredi, au lendemain de la victoire de Manchester City face à Liverpool.

En s’imposant à domicile face aux Reds (2-1), les Citizens ont certainement relancé le championnat anglais. Et pour cause, en s’inclinant pour la première fois de la saison, les hommes de Jurgen Klopp ont laissé filer l’opportunité de s’isoler en tête de la compétition avec 10 points d’avance sur leurs adversaires du soir qui restent aussi leur plus grand rival.

Et pourtant, tout s’est joué sur des détails ce jeudi soir. À l’image de la carte rouge évitée de justesse par Vincent Kompany ou encore de ces fameux millimètres qui ont séparé les Reds de leur premier but de la soirée.

Lancé en profondeur alors que le score était toujours de 0-0, Sadio Mané, lancé en profondeur par Firmino, a d’abord trouvé le poteau (19e) avant que l’imprécision d’Ederson Moraes ne force John Stones à se jeter sur la ligne pour empêcher le cuir de franchir totalement la ligne de but.

La goal-line technology le prouve: le ballon n’est pas entièrement entré dans la cage mancunienne. Et ce, pour 11,2 millimètres. Un gros centimètre qui a permis aux Citizens de rester dans la course, d’ouvrir la marque en premier et de finalement l’emporter.