«Sans le braille, je serais analphabète»

À Liège, la bibliothèque de l’ASBL La Lumière abrite des milliers de livres pour déficients visuels. On y défend ardemment le braille.

Avec ses armoires coulissantes et ses centaines d’ouvrages, elle ressemble à une bibliothèque classique. Pourtant, la bibliothèque de l’ASBL La Lumière, à Liège, se distingue des autres, puisqu’elle n’abrite que des ouvrages destinés aux déficients visuels, qu’ils soient aveugles ou malvoyants.

C’est ce 4 janvier que l’on célèbre la journée mondiale du braille, ce système d’écriture en relief fondé en 1825. Pour le grand public, il peut sembler évident que la plupart des déficients visuels ont accès à la lecture et à l’écriture grâce à ce code, mais cette idée ne correspond pas à la réalité. «Seuls 10 à 15% des déficients visuels savent l’utiliser», rétorque Anne Dautrebande, transcriptrice braille à La Lumière. Dans la bibliothèque, d’ailleurs, on compte grosso modo 1 100 livres en braille, mais 9 500 livres sonores et 350 à 400 livres imprimés en grands caractères. Plusieurs options cohabitent donc pour accéder à la lecture. Chacune a ses spécificités, convenant à certaines personnes et moins à d’autres.

Il n’empêche qu’à la Lumière, association qui prône depuis un siècle l’intégration des personnes déficientes visuelles, on défend l’apprentissage du braille d’autant plus qu’il est menacé. Il s’agit en effet d’un formidable vecteur d’intégration et d’autonomie, à l’instar de l’écriture et de la lecture pour les personnes voyantes. «Sans le braille, nous sommes des analphabètes, ce qui est encore plus stigmatisant et discriminatoire», considère Anne Dautrebande.

Plusieurs freins entravent cependant son apprentissage. «C’est compliqué, cela prend du temps. Les jeunes non-voyants l’apprennent sans trop de difficulté, mais c’est dur pour les plus âgés», explique Lydie Fraymann, qui enseigne le braille à La Lumière. Le fait que de plus en plus de personnes perdent la vue à un âge avancé influence certainement les statistiques.

Les technologies d’aide sonore constituent une concurrence. «C’est pratique, ça ne demande pas d’apprentissages, constate Anne Dautrebande. Le braille nécessite aussi du matériel un peu onéreux. Et psychologiquement, certains lui trouvent un côté stigmatisant.» Pourtant, assure-t-elle, le braille s’est adapté à notre époque. Des barrettes braille, adjointes au clavier, permettent aux déficients visuels d’utiliser les ordinateurs. Les smartphones se sont également adaptés de façon remarquable. Voilà peut-être ce qui fera son salut.