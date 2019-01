Me Leloup, qui représente son client, peut difficilement cacher la vérité. Chez Yves et sa femme, l'alcool est omniprésent et l'alcoolémie permanente. «On a frôlé les 4 grammes/litre de sang. Pour quelqu'un de normal, c'est soit le coma éthylique, soit la mort.» Et quand il évoque le problème avec l'épouse du prévenu, la réponse est invariable: «On ne fait rien de mal. On achète deux - trois cubis et on les boit chez nous avec des amis.» Une consommation qui a déjà donné lieu, entre les époux, à des coups de couteau. La bonne nouvelle, c'est qu’Yves n'a plus de véhicule et qu'il a peu de chance d'en racheter un. Néanmoins, à 70 ans et avec un tel degré de dépendance à l'alcool, il sera difficilement gérable en prison. Me Leloup plaide pour que la Justice prenne les mesures adéquates afin que «cette consommation soit réduite et socialement acceptable». L'avocat sollicite donc des mesures probatoires strictes et, à titre subsidiaire, une détention sous surveillance électronique.