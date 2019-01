Quelques centaines de manifestants d’extrême-droite rassemblés à Ninove

Quelques centaines de manifestants d’extrême-droite sont rassemblés jeudi soir à la gare de Ninove (Flandre orientale). Partis à 19 h 00, ils ont rallié l’hôtel de ville un quart d’heure plus tard. Le conseil communal d’installation du nouveau collège communal s’y déroule. Les manifestants contestent cette nouvelle coalition, qui a officiellement pris ses fonctions à 20 h 00.

Les manifestants ont déployé des drapeaux flamingants et scandé des slogans hostiles à la gauche. L’action était organisée par les organisations d’extrême-droite Schild & Vrienden et Voorpost. Le député Vlaams belang Philip Dewinter était également présent.

Pour contester la mise en place de la nouvelle majorité à Ninove, le leader de Schild & Vrienden a cité la Wallonie en exemple. «Regardons chez nos amis wallons. Là bas, le plus grand parti siège automatiquement dans la majorité», a-t-il lancé. Le code wallon de la démocratie locale ne prévoit toutefois pas cette disposition. Il stipule que le candidat ayant reçu le plus grand nombre de voix de préférence sur la liste la plus forte de la majorité devient bourgmestre.

Le centre-ville de Ninove est bouclé jeudi soir et les rues sont désertes, à l’exception de quelques joggeurs et piétons. Les commerces ont été fermés dès 19h00. La manifestation se déroule toutefois dans le calme. Pour des raisons de sécurité, la séance du conseil communal n’était accessible qu’à un public de maximum 50 personnes.

L’installation du nouveau collège communal jeudi met fin à l’incertitude engendrée par les élections communales du mois d’octobre. Forza Ninove, une liste emmenée par Guy D’Haeseleer qui siège au parlement flamand dans les rangs du Vlaams Belang, disposait de quinze sièges. Il manquait à la formation d’extrême droite deux sièges pour atteindre la majorité absolue, l’Open Vld en comptant neuf et la liste Samen (CD&V, sp.a et Groen) sept. Ces deux dernières listes sont finalement parvenues à former une majorité, grâce au soutien de la tête de liste N-VA. Ce soutien a valu à Joost Arents son exclusion du parti nationaliste.