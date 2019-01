Touring et le VAB prévoient un week-end difficile sur les routes du retour

Le retour des vacances de ski pourrait se révéler problématique sur les routes samedi et dimanche en raison des importantes chutes de neige prévues en Autriche, indiquent jeudi Touring et le VAB.

Les vacances de Noël se terminent et beaucoup d’amateurs de glisse regagneront leurs pénates ce week-end. Ce qui se traduira par une affluence plus importante sur les routes. «En combinaison avec les fortes chutes de neige prévues sur l’Autriche, cela provoquera certainement d’importants embouteillages», explique Joni Junes (VAB).

D’importantes chutes de neige sont attendues en effet dans la région de Salzbourg ainsi que sur le Tyrol ce week-end. Les retours de France s’annoncent, quant à eux, normalement plus fluides, selon le VAB.

Les retours ont par ailleurs débuté plus tôt que d’habitude cette année en raison de la fermeture de plusieurs domaines skiables autrichiens à cause notamment du vent. L’annonce d’importantes chutes de neige associées au vent ont, en outre, poussé de nombreux vacanciers à reprendre le volant plus tôt que prévu. Les intempéries hivernales ont d’ailleurs déjà causé pas mal d’embarras mercredi sur plusieurs routes et ont aussi nécessité l’usage de chaînes en de nombreux endroits.

Le VAB prévoit ainsi d’importants embarras de circulation samedi en Autriche où l’on attend jusqu’à un demi-mètre de neige.

«Il est fortement conseillé aux personnes qui reviennent samedi d’Autriche ou du Tyrol italien de partir avant 06h00 du matin car les files se formeront assez tôt», explique la porte-parole du VAB qui ajoute que toutes les routes ne seront sans doute pas dégagées et que l’usage de chaînes pourra s’avérer nécessaire en montagne.

Touring prévoit, quant à elle, un trafic dense sur la E40 et la E411 samedi et surtout dimanche après-midi. La circulation sera également dense samedi en France, en Allemagne, en Autriche et en Suisse, selon Touring. La situation devrait être plus calme dimanche.