Une première journée de soldes satisfaisante

Le chiffre d’affaires de ce jeudi est de 3% supérieur à celui du début des soldes d’hiver de l’an dernier.

La première journée des soldes d’hiver ce jeudi a eu de quoi satisfaire les commerçants, d’après la fédération du commerce et des services Comeos mais aussi le Syndicat neutre pour Indépendants (SNI). «Les clients se sont fait attendre ce matin, mais à partir de midi, les rues commerçantes et les centres commerciaux ont été envahis de consommateurs en quête de bonnes affaires», affirme Comeos. Des propos confirmés par le SNI qui, après avoir sondé près de 250 responsables de magasin de chaussures et vêtements, indique que le chiffre d’affaires de cette première journée est de 3% supérieur à celui du début des soldes d’hiver de l’an dernier.

Les vêtements chauds ont eu particulièrement de succès.