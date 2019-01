Steve Darcis en demi-finale à Pune: «Contre Karlovic, cela ne va pas être rigolo»

Qui l’eût cru? Après 400 jours sans le moindre match officiel, voilà Steve Darcis en demi-finale de son tout premier tournoi de rentrée, à Pune, en Inde. Vainqueur 7-5, 6-2 du Tunisien Malek Jaziri (ATP 45), le Sprimontois, 34 ans, défiera ce vendredi le géant du circuit, le Croate Ivo Karlovic (ATP 100), 39 ans, 2m11 et 104 kg.

«Ce ne va pas être rigolo», a d’emblée confié le Liégeois à Belga au moment d’évoquer ce duel. «Il a peut-être 39 ans, mais il joue encore très bien. Je ne suis d’ailleurs pas étonné de le voir à ce stade. Il sert en moyenne 3 aces par jeu. En plus, on est en altitude, ici à Pune. Ce qui veut dire que les balles vont beaucoup plus vite. Bref, il est quasiment ‘imbreakable’(sic). Sans oublier, qu’il n’est pas si mauvais que ça du fond du court.»

Il s’agira de la deuxième confrontation entre Steve Darcis et Ivo Karlovic. La première remonte à Wimbledon, en 2009, où le Croate s’était imposé 7-5, 6-3, 6-4. Mais au fond, comment s’y prendre pour terrasser un colosse de 2m11 qui sert des aces à la pelle?

«Ce n’est pas facile, car on a l’impression de ne pas jouer, tant il y a peu d’échanges», explique le Liégeois. «Il faut commencer par se concentrer sur sa propre mise en jeu. Car si on se fait breaker soi-même, on peut oublier. Ensuite, il faudra parvenir à retourner son service, tirer de bons passings et tâcher de saisir la moindre occasion, car il n’y en aura pas beaucoup. Je ne sais pas si mon slice pourra m’aider, car il va me mettre énormément de pression et chercher à raccourcir les points un maximum. En tout cas, je vais m’accrocher et on verra», conclut-il.