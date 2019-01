VIDÉOS | NBA – Griffin appelle le VAR, les Rockets effacent les Cavs, Smith écrase Randle, Curry boude la NASA, Westbrook recadre Fox: le meilleur des Week 9 à 12

BONUS: Na pas toujours croire Wikipedia!

Et on reste dans ce que jadis certains connaissaient comme «The Greatest Show on Court» pour cette petite mise au point pour le moins insolite… Buddy Hield (on vient de vous en parler ci-dessus) respire la forme sous le jersey des Kings depuis le début de la saison. Libéré sur le parquet, le joueur l’est visiblement aussi dans les médias puisqu’il a récemment révélé sur NBC Sports qu’il avait 26 ans, et non 25 comme le renseignait pourtant le site officiel de la NBA! «C’est de leur faute, pas de la mienne. Ma mère a vu ça sur Wikipedia la première fois et je lui ai expliqué que je ne savais pas d’où ça venait. Je suis venu des Bahamas avec un passeport. Il est bien écrit que je suis né en 1992 dessus. Pareil sur mon permis de conduire. Je pense que NBA. com et les gens se sont renseignés sur Wiki et n’ont jamais cherché à rectifier», a expliqué le shooteur de Sacramento!

BONUS 2: La réaction des fans sur le tir clutch de Bogdanovic

Et parce qu’il était écrit que ce troisième volet du meilleur de la saison 2018-2019 serait majoritairement consacré au renouveau des Kings, on termine sur le tir clutch de Bogdan Bogdanovic face aux Lakers, un trois-points qui a offert une victoire face au grand rival historique et qui a – et c’est peu de l’écrire – ravi les fans!