VIDÉO | Un «lundi vert», sans viande ni poisson: le défi lancé par 500 personnalités

Ne plus manger de viande ni de poisson chaque lundi de l’année qui vient, tel est le défi lancé aux Français par 500 personnalités.

D’Isabelle Adjani à Juliette Binoche en passant par Cécile de France, Ingrid Chauvin et Yann Arthus-Bertrand, pas moins de 500 personnalités encouragent les Français, ce mercredi via une tribune publiée dans «Le Monde», à respecter le «lundi vert», un jour sans viande ni poisson. Objectif? Sensibiliser le grand public aux bienfaits d’une alimentation moins carnée.

«Il existe aujourd’hui des raisons impératives (NDLR: environnementales, sanitaires, éthiques,…) de diminuer collectivement notre consommation de chair animale […] Bien que ces évolutions de pratiques individuelles ne soient pas suffisantes pour produire tout le changement nécessaire (qui relève naturellement d’un niveau plus global), nous pensons qu’elles y contribuent», estiment ces 500 artistes, scientifiques et autres représentants du monde associatif.

Soutenue par plusieurs organisations non gouvernementales dont Greenpeace, cette tribune marque le début d’une campagne plus large durant laquelle les organisateurs espèrent rallier entre 50.000 et 500.000 personnes à leur cause.

Inspirée par le «meatless monday» déjà présent dans une quarantaine de pays à travers le monde, le «lundi vert», qui pointe également du doigt l’élevage intensif, la surpêche et la déforestation, se veut plus drastique encore puisqu’il pousse les consommateurs à abandonner le poisson en plus de la viande.

+ Plus d’informations sur la campagne « lundi vert »