Jours fériés en 2019: trois longs week-ends en perspective

L’année qui vient pourrait réserver quelques belles surprises aux travailleurs.

Outre les traditionnels lundi de Pâques (22 avril), jeudi de l’Ascension (30 mai) et lundi de Pentecôte (10 juin), d’autres jours fériés programmés en 2019 risquent bien de permettre aux travailleurs belges de profiter d’un long week-end.

Ainsi, à l’image du mardi 1er janvier qui a sans doute poussé de nombreux Belges à prendre congé le lundi 31 décembre 2018, d’autres congés à venir encourageront certains d’entre nous à prolonger le week-end. Il s’agit du 15 août (Assomption) qui tombe un jeudi, la Toussaint (1er novembre) qui tombe un vendredi et le 11 novembre (Armistice) qui tombe, cette année, un lundi. Soit d’ores et déjà l’assurance d’être en congé durant trois jours pendant deux week-ends et la possibilité de faire un pont supplémentaire.

Toutefois, il sera plus compliqué d’allonger vos week-ends grâce au 1er mai (Fête du travail), Noël (25 décembre) et le prochain jour de l’An (1er janvier) qui tombent un mercredi.