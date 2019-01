Près de 44 000 pass musées vendus depuis le mois de septembre

Quelque 44 000 pass musées ont été vendus depuis le lancement de l’initiative au mois de septembre, indique jeudi l’initiateur de ce projet culturel qui permet de visiter plus de 120 musées en illimité pendant une année, et ce tant en Flandre, qu’en Wallonie et à Bruxelles, pour un prix de 50 euros.

«L’objectif pour 2018 était de vendre 30 000 pass. La vente de 44 000 pass dépasse toutes nos attentes et prouve que les Belges attendaient avec impatience une telle formule», se réjouit ainsi Julie Van der heyden, la directrice de museumPASSmusées qui espère atteindre en 2019 le cap des 100 000 ventes.

Le pass donne actuellement accès à 129 musées dont 62 en Flandre (48%), 36 en Wallonie (28%) et 31 à Bruxelles (24%).

À Bruxelles justement, ce sont BOZAR et KANAL – Centre Pompidou et le Musée Art & Histoire qui attirent le plus de détenteurs de pass. En Wallonie, le BAM – Musée des Beaux-Arts (Mons), le Musée Félicien Rops (Namur) et la Fondation Folon (La Hulpe) sont les musées les plus visités. Les musées les plus populaires en Flandre sont le Musée M (Louvain), le S.M.A.K. (Gand), le Musée des Beaux-Arts (Gand) et le FOMU (Anvers).

Pour rappel, museumPASSmusées est une initiative de la scrl-fs museumPASSmusées, fondée par le Conseil bruxellois des Musées, le Vlaams Museumoverleg, ICOM Belgique/Wallonie-Bruxelles/Musées et Société en Wallonie et publiq.