DIAPO | Le calendrier 2019 du bourgmestre de Tournai va enfin être distribué...

Avec un peu de retard sur le timing habituel, le calendrier du bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, et de l'échevine Ludivine Dedonder vient de sortir de presse...

Certains l’attendent avec d’autant plus d’impatience qu’ils en font la collection. On vous parle du calendrier (de poche) distribué chaque année à plusieurs milliers de fidèles par le bourgmestre de Tournai Paul-Olivier Delannois et l’échevine Ludivine Dedonder.

D’aucuns pensaient qu’il n’y en aurait pas cette année, qu’accaparé par sa nouvelle fonction de bourgmestre à temps plein, le premier magistrat tournaisien avait sans doute d’autres chats à fouetter.

pourtant et malgré une période électorale intense, le calendrier 2019 est bel et bien sorti de presse ce jeudi et il sera distribué aux habitués dans les prochains jours.

Pour la petite histoire, on notera que c’est Paul-Olivier Delannois qui lança cette initiative alors qu’il était encore député mais pas encore bourgmestre. L’intéressé lui-même ne sait plus très bien quand cela a commencé mais il est certain en tout cas qu’il y eut une édition dès 2009.

Ce n’est que trois ans plus tard que l’on voit apparaître à ses côtés (sur le calendrier, bien entendu), la nouvelle échevine Ludivine Dedonder. C’est aussi en 2012 que Paul-Olivier Delannois devient bourgmestre ff de Tournai.

Depuis cette année-là, ils apparaissent toujours à deux sur le calendrier, à une exception près en 2016 quand leur fils Oscar prend la pause avec eux lors d’un shooting photo au 3D-World, à Koksyde. C’est la seule fois où on les voit à trois sur ce type de publication. Les parents qui ont la chance d’avoir un pré-ado à la maison comprendront sans doute pourquoi...

Précisons que le calendrier, financé exclusivement par les deux principaux intéressés, est imprimé par une société tournaisienne, cela va de soi.