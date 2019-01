Les incendies d’habitation ont coûté la vie à 56 personnes l’an dernier, la plus jeune victime n’avait que deux ans

La plus jeune victime était âgée de 2 ans et la plus âgée de 91 ans. L’âge moyen des victimes était de 63 ans. Dans 68% des cas, le sinistre est survenu dans une maison unifamiliale. (photo d’illustration) EdA

On a notamment compté 33 décès en Wallonie: en 2018, 56 personnes sont mortes en Belgique des suites de l’incendie d’une habitation. C’est en province de Hainaut que les victimes ont été les plus nombreuses, suivies par celle de Liège.

En 2018, 56 personnes sont mortes en Belgique des suites de l’incendie d’une habitation, indique ce jeudi Leef! Brandveilig, une coupole regroupant plusieurs zones de secours. On a ainsi décompté 33 décès en Wallonie, 17 en Flandre et 6 à Bruxelles. La province de Limbourg ne déplore aucun décès.

Le bilan 2017 s’élevait à 53 morts, celui de 2016 à 78. C’est en province de Hainaut que les victimes ont été les plus nombreuses (14), suivies par celle de Liège (11) et de Flandre orientale (9). Il y a eu 6 morts à Bruxelles, 5 en Brabant Flamand, 3 en Brabant wallon et en province de Namur, 2 en province de Luxembourg et en Flandre occidentale et 1 en province d’Anvers.

La plus jeune victime était âgée de 2 ans et la plus âgée de 91 ans. L’âge moyen des victimes était de 63 ans. Dans 68% des cas, le sinistre est survenu dans une maison unifamiliale.