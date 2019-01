Charly Musonda entraîneur adjoint du TP Mazembe

Charly Musonda a été nommé entraîneur adjoint du Tout Puissant Mazembé. L’ancien Anderlechtois va y retrouver l’un de ses fils.

L’ancien médian d’Anderlecht Charly Musonda, le père de l’international espoir belge Charly Musonda Jr, a été nommé entraîneur adjoint au Tout Puissant Mazembé, annonce le club congolais sur son site internet. Il va y retrouver un autre de ses fils, Lamisha Musonda, qui a rejoint le TP Mazembé en novembre.

Charles Musonda, 49 ans, sera «entraîneur adjoint de l’équipe professionnelle et des jeunes en charge des entraînements spécifiques», précise le TMP. Il sera l’adjoint de Pamphile Mihayo.

International zambien, Charly Musonda était arrivé au Cercle de Bruges en 1986. Un an plus tard, il passait à Anderlecht, mais sa carrière a été freinée par plusieurs blessures. Il est resté dix ans à Anderlecht, avec qui il avait joué la dernière finale européenne du Sporting, la finale de la Coupe des Coupes 1990 face à la Sampdoria.

Après sa carrière de joueur, Charles Musonda a notamment été entraîneur des jeunes à Anderlecht et Gand, et s’est occupé de la carrière de ses trois fils footballeurs, Charly Jr, Tika et Lamisha. Ces derniers avaient quitté Anderlecht pour Chelsea en 2012. Actuellement, Charly Jr est prêté à Vitesse Arnhem, Lamisha est au TP Mazembé et Tika évolue à Palamos, en D4 espagnole.