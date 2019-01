La fille de Cloclo sort de l'ombre, un détenu prend la poudre d'escampette, un Zwin wallon: 10 histoires marquantes dans vos régions

Projet d'envergure pour l'étang de Virelles, les confidences de la fille cachée de Cloclo, un prisonnier qui s'enfuit par la grande porte… Voici une sélection de dix infos marquantes dans vos régions, ces derniers jours.

Évasion à Namur: le détenu est simplement sorti par… la porte d’entrée

Le détenu qui s’est échappé de la prison de Namur ce mardi matin allait être libéré en 2020, indique ce mercredi le parquet de Namur. Il était en train de nettoyer le hall d’entrée lorsqu’il a pris la fuite en tenue pénitentiaire. Il est actuellement, toujours recherché.

+ D’infos ici

L’étang de Virelles, futur «Zwin wallon»

Les responsables de «Virelles Nature», l’ASBL qui gère les 140 ha de l’étang de Virelles, voient grand. De 30 000 visiteurs par an, ils veulent atteindre les 60 à 70 000 personnes qui, chaque année, découvriront la faune et la flore préservées de cette vaste étendue d’eau douce. «Nous voulons devenir le «Zwin wallon et sensibiliser beaucoup plus de monde qu’aujourd’hui au respect de l’environnement», lance Vincent Scaillet, le directeur de l’Aquascope de Virelles qui emploie une dizaine d’équivalents temps plein.

+D’infos ici

Un homme dans un état critique après avoir été repêché inconscient du canal

Les pompiers bruxellois ont repêché un homme d’une quarantaine d’années du canal de Bruxelles-Charleroi. Une équipe de plongeurs a mis un certain temps à rechercher l’homme, avant de le localiser et de le ramener sur la terre ferme.

+ D’infos ici

Comment tuer 200 sangliers sur un week-end?

Ce qui dérange dans la «business chasse», c’est l’ampleur des tableaux de chasse. Comment expliquer que ceux-ci peuvent atteindre les 200 sangliers sur un week-end? Éléments de réponse.

+ D’infos ici

Soutenue par une Tournaisienne, la fille de «Cloclo» sort de l’ombre

Adoptée à la naissance par une famille flamande, c’est à l’âge de 12 ans que Julie Bocquet apprend que son père n’est pas n’importe qui… il s’agit de Claude François! Et, ce n’est qu’à 17 ans qu’elle rencontre sa mère biologique qui lui raconte avoir croisé la route de Claude François lors d’un concert et avoir vécu une histoire d’amour secrète...

+ D’infos ici

Elle trouve un serpent de 2.5 mètres dans son jardin

Il ne fait aucun doute que la Verviétoise Magali Detrixhe a été pour le moins surprise ce mercredi matin, chez elle, rue Fontaine au Biez.

+ D’infos ici

Une tirelire du Télévie volée

Un homme a honteusement volé, au bowling 362 de Malmedy, une tirelire du Télévie, l’opération caritative organisée par RTL-TVI et qui permet de récolter des fonds pour aider la recherche scientifique dans sa lutte contre le cancer et la leucémie, chez l’enfant et chez l’adulte.

+ D’infos ici

Le coup de gueule d’une habitante de Molenbeek: «Une bande de petits merdeux qui ont travaillé pour l’extrême droite»

Elle en a ras le bol, Sara Lou, et elle le dit! Cette jeune blogueuse originaire de Molenbeek a décidé de réagir au lendemain des incidents survenus à Molenbeek, lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Pour rappel, la police avait dû intervenir principalement aux alentours de la station de métro Étangs Noirs. Des jeunes avaient bouté le feu à des déchets et à une voiture. Ils avaient aussi brisé les vitres de trois commerces et pillé une pharmacie.

+ D’infos ici

Le taser arrive en Gaume

Jaune et paralysant, le fameux taser fait son entrée dans la zone de police de Gaume. La région de Virton se veut pionnière comme 14 zones du pays.

+ D’infos ici

Le laser, arme de destruction massive de l’hémorroïde

Fini le temps où le patient en sueur, recroquevillé sur la table de soins et le pantalon retroussé aux chevilles, devait laisser un médecin manœuvrer du bistouri pour enlever un kyste ou une hémorroïde contraignants.

Aujourd’hui, grâce à la nouvelle technique peu invasive au laser, le traitement est beaucoup plus efficace et permet au patient de retrouver une vie tout à fait normale après quelques jours seulement.

+ D’infos ici