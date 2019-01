VIDÉOS | Télés, peluches et meubles: les Néerlandais à l’assaut de conteneurs échoués

Scènes surréalistes sur les côtes néerlandaises où des dizaines de locaux font leur marché parmi des conteneurs échoués sur la plage.

L’information a été confirmée par les garde-côtes néerlandais et les autorités allemandes: un navire a perdu au moins 270 conteneurs dans les eaux de la mer du Nord.

Tombés à l’eau dans la nuit de mardi à mercredi à proximité de l’île allemande de Borkum, quatre des conteneurs de MSC Zoe renferment des barils de peroxyde organique sous forme de poudre, une substance potentiellement dangereuse et extrêmement inflammable.

Mais parce qu’il est fort probable que trois de ces dangereux conteneurs aient coulé - la quatrième a été retrouvée en Allemagne - les curieux se focalisent désormais sur les autres cargaisons et leur contenu qui échoue peu à peu sur les plages néerlandaises.

En raison de fortes rafales de vent, une vingtaine de conteneurs remplis notamment de pièces détachées de voitures, d’écrans plats, d’ampoules, de meubles et de jouets se sont ainsi échoués ce mercredi au large de trois îles des Wadden, dans le nord des Pays-Bas. Ce qui a donné des scènes surréalistes avec des passants quittant la plage avec des télévisions sous leurs bras et des sacs entiers remplis de peluches et autres dossiers de chaises.

Forcément dépassé par cette incroyable situation, le maire de l’île de Terschelling, où certains conteneurs se sont échoués, a expliqué à NOS s’attendre à ce que le nettoyage de la plage prenne plusieurs jours.