Hopman Cup: la Grande-Bretagne bat les États-Unis, Serena Williams toujours invaincue

Malgré la nouvelle victoire de Serena Williams, les États-Unis n’ont toujours pas signé la moindre victoire à la Hopman Cup.

La Grande-Bretagne a battu les États-Unis 2-1 à la Hopman Cup, épreuve mixte par équipes qui ouvre la saison 2019 de tennis à Perth (Australie). C’est Serena Williams (WTA 16) qui a inscrit le point américain, en battant Katie Boulter (WTA 97) 6-1, 7-6 (7/2) dans le simple dames.

Avant cela, Cameron Norrie (ATP 90) avait dominé Frances Tiafoe (TAP 39) 7-6 (7/4) et 6-0. Les Britanniques l’ont finalement emporté grâce à leur victoire dans le double mixte 3-4 (2/5), 4-3 (5/4), 4-1.

Serena Williams, 37 ans, effectue son retour sur les courts à Perth, elle qui n’avait plus joué depuis sa finale perdue à l’US Open en septembre. L’ancienne numéro un mondiale a remporté ses trois matches de simple. Cela n’a pas permis aux États-Unis d’engranger la moindre victoire. Les Américains terminent derniers du groupe B avec trois défaites au compteur.

L’autre match du groupe B opposera plus tard dans la journée la Suisse (Roger Federer et Belinda Bencic) à la Grèce (Stefanos Tsitsipas et Maria Sakkari), avec la 1re place du groupe pour enjeu.

Le vainqueur du groupe sera qualifié pour la finale.