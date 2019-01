Le coup de gueule d’une habitante de Molenbeek: «Une bande de petits merdeux qui ont travaillé pour l’extrême droite»

Au lendemain des incidents survenus à Molenbeek la nuit de la Saint-Sylvestre, une blogueuse de Molenbeek pousse un coup de gueule dénonçant une bande de petits merdeux.

Elle en a ras le bol, Sara Lou, et elle le dit! Cette jeune blogueuse originaire de Molenbeek a décidé de réagir au lendemain des incidents survenus à Molenbeek, lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Pour rappel, la police avait dû intervenir principalement aux alentours de la station de métro Étangs Noirs. Des jeunes avaient bouté le feu à des déchets et à une voiture. Ils avaient aussi brisé les vitres de trois commerces et pillé une pharmacie.

Écœurée, Sara Lou a voulu réagir et elle a posté une vidéo sur Facebook à destination des casseurs. Elle y dénonce «une bande de petits merdeux qui ont travaillé bénévolement pour l’extrême droite. (...) Même avec une campagne à un million d’euros, il n’aurait pas atteint ton niveau. Tu as donné des messages bien croustillants pour certains médias. Toi, tu leur as offert un sujet sur un plateau d’or»

Interrogée sur RTL, elle a expliqué qu’elle en avait marre de voir l’image de sa commune salie sans arrêt par une petite bande de délinquants. Des faits qui auront un impact pour tous les habitants.

«Il y a des gens, cela fait 20 ans qu’ils travaillent à Molenbeek et qu’ils font en sorte que tout se passe bien. Et toi, tu as pris une heure de ton temps, pour tout gâcher, toutes ces années de travail gâchées parce que tu n’avais rien à faire de ta vie.»