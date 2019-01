Combien de temps restent hospitalisés les patients?

En Belgique, les séjours à l’hôpital s’étendent généralement sur cinq à 10 jours, plaçant le pays à la septième position d’un classement sur la durée moyenne des hospitalisations dans 25 États membres de l’Union européenne.

Une hospitalisation en Belgique dure en moyenne 6,4 jours, ressort-il ce jeudi de l’analyse des données sur l’année 2016 fournies par le bureau de statistiques européen Eurostat.

Les patients néerlandais détiennent le record des plus brefs séjours avec une durée moyenne de 4,5 jours. À l’inverse, la République tchèque (9,6 jours), la Croatie (9,3), la France (9,1) et l’Allemagne (9) restent plus longtemps hospitalisés.

Eurostat a établi la durée d’hospitalisation en s’appuyant sur le nombre de nuits passées en chambre d’hôpital, divisé par le nombre de sorties.